Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Mercredi 14 février, de nombreux amoureux fêtent la Saint-Valentin. Un rendez-vous incontournable pour les couples, qui s’octroient un instant privilégié, à deux. L’occasion de se retrouver et de profiter d’un moment riche en émotion, unique et romantique. Et quoi de mieux qu’une playlist spéciale « Saint-Valentin » pour les amoureux ? Vous êtes en panne d’inspiration pour rythmer votre soirée à deux ? Pas de panique, voici dix titres qui sauront sans aucun doute faire chavirer votre cœur…

Tout au long des saisons de The Voice, les talents ont su choisir des titres à la fois romantiques et mélancoliques, qui parlent d’amour… On se souvient notamment du duo formé par Brenda Cardullo et Philippe Tailleferd dès la première saison avec le célèbre titre d’Edith Piaf, « Hymne à l’amour ».

Mais si certains talents ont choisi des incontournables de la chanson française, d’autres se sont laissé tenter par des titres plus actuels. C’est le cas de Réphaël et Marc Hatem, qui durant la cinquième saison, avaient offert un duel au sommet bercés par le titre du groupe Kings of Leon « Sex on Fire ». Lors de la quatrième saison du programme, Sharon Laloum et Andrew avaient quant à eux interprété le titre de Sam Smith « Stay with me ». Une ballade propice aux rapprochements…