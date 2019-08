"1789, Les Amants de la Bastille" préférée à "Sister Act" !

Le spectacle "1789, Les Amants de la Bastille" sacré "Meilleure comédie musicale de l'année" à la 8ème Cérémonie des Globes de Cristal !

Lundi 4 février avait lieu la 8ème Cérémonie des Globes de Cristal (Prix de la Presse Française pour les Arts et la Culture) au Lido de Paris.





Les arts et la culture récompensés

Cette année, c'est Hervé Bourges qui tenait le rôle du Président du jury. La cérémonie a récompensé les films, les pièces de théâtre, les livres, les bandes dessinées, les expositions, les documentaires, les séries, les couturiers et enfin les comédies musicales - qui ont marqué l'année 2012.





And the winner is... "1789, les Amants de la Bastille"

Près de 5000 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle nationale et régionale (qui ont voté en ligne) ont attribué cette belle récompense : celle de la Meilleure Comédie Musicale de l'Année à « 1789, les Amants de la Bastille » (face à « Avenue Q », « Billie Holiday », « Salut les Copains » et « Sister Act »).