Le premier prime de The Voice 7, c’est ce soir dès 21 heures sur TF1. Découvrez sans plus attendre ce qui vous attend !

C’est parti pour une septième saison du show musical THE VOICE ! Cette année, Pascal Obispo, Zazie, Florent Pagny et Mika s’affrontent pour dénicher LE talent qui fera la différence. Mais cette nouvelle saison apporte aussi quelques petites nouveautés...

NOUVEAU COACH

Cette année, un nouveau coach fait son entrée dans l’équipe : Pascal Obispo. Le petit nouveau de la bande, fan de l’émission, est fier de ce nouveau rôle de coach. S’il n’a pas "d’astuces" pour attirer les talents, Pascal Obispo va quant à lui les choisir "en fonction de l’émotion". Pour cette septième saison, le chanteur a un seul conseil à donner aux candidats : rester vrai. Autre petite chose, il souhaite en faire voir de toutes les couleurs à ses adversaires et piquer un maximum de talents !

DE NOUVELLES VOIX

Cette année, les talents de THE VOICE vont de nouveau vous surprendre. Pour ce premier prime, attendez-vous à découvrir des talents aux styles musicaux très différents et de tout âge. D’ailleurs, il est déjà possible de découvrir une nouvelle voix (ou deux, ou trois peut-être?) pleine de mystère en exclusivité !

UNE BONNE AMBIANCE ET… (BEAUCOUP) DE VANNES

En rejoignant l’aventure THE VOICE, Pascal Obispo a retrouvé de vieux amis : Zazie et Florent Pagny, avec qui il a collaboré plusieurs fois. Il a également fait la connaissance de Mika, avec qui le feeling est immédiatement passé. Ensemble, les quatre coachs comptent bien mettre une bonne ambiance sur le plateau et se déhancher dès qu'ils le peuvent. Et bien sûr, les vannes sont au rendez-vous ! Qui aime bien châtie bien, pas vrai ?

Ne manquez pas les premières auditions à l’aveugle ce soir en compagnie de Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo dès 21heures sur TF1 !