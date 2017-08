Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

C'est samedi soir que le coup d'envoi de la saison 4 de "The Voice Kids" a été donné sur TF1. Une soirée qui a réservé son lot de surprises et de moments marquants. La preuve en 5 exemples.

Près de 4 millions de téléspectateurs étaient devant leur petit écran pour suivre le coup d'envoi de la saison 4 de The Voice Kids. De l'émotion, de l'humour et de très belles performances : cette soirée était à la hauteur des attentes des inconditionnels de The Voice. Voici 5 temps forts qui ont marqué ce premier épisode de The Voice Kids 4.

La performance et les larmes de Leelou

Issue "d'une grande famille de musiciens", Leelou a suivi les traces de sa grand-mère violoncelliste. C'est d'ailleurs accompagnée de son violoncelle que la jeune fille âgée de 11 ans se présente aux auditions à l'aveugle. Sa jolie reprise de If Ain't Got You d'Alicia Keys lui vaut trois buzzs simultanés. Une première dans l'émission. "Tu es un concentré d'émotion, c'était merveilleux. C'était de la haute voltige", confie ému Patrick Fiori. Leelou, qui a rejoint l'équipe de Jenifer, a versé quelques larmes sur scène face aux coachs mais également en coulisses. Et ce lorsqu'elle a découvert que sa grand-mère, qui n'a pas pu l'accompagner aux auditions à l'aveugle car elle était à Los Angeles, a suivi sa prestation en direct à distance grâce à internet.

Le phénomène Kamil

C'est le benjamin de la soirée ! A 8 ans à peine, Kamil met le feu sur le plateau de The Voice Kids en reprenant Le Prince Aladin de Black M. Le rappeur, ancien membre de Sexion d'assaut, est d'ailleurs son idole. Tout comme son héros, Kamil fait souffler un vent de folie dans l'émission. S'il n'est pas buzzé, il fait bouger le public et les coachs. Il a même droit, après sa prestation, à un porté acrobatique de M Pokora, à un détour par un fauteuil rouge puis à un rappel entouré des trois coachs !

"This is The vent"

Avec ses oreilles de chat, Sahna ne passe pas inaperçue. La jeune fille, qui en offre à Nikos Aliagas et Karine Ferri, choisit de révéler l'identité de son coach en lui plaçant son serre-tête sur le crane. Elle se dirige ainsi vers Jenifer. Mais alors que cette dernière commence à pencher la tête pour accueillir ces oreilles de chat, la jeune artiste bifurque vers M Pokora. "This is The Vent", lance Jenifer avec humour !





Sabotage !

Si M Pokora était ravi de recevoir les oreilles de chat de Sahna, le chanteur, qui tient beaucoup à sa coiffure, a eu un grand moment de doute "capillaire". Alors que Patrick Fiori lui fait croire qu'il est décoiffé, le coach fonce en coulisses vérifier si tout est bien en place. Ses acolytes en profitent alors pour essayer de saboter son fauteuil et lui voler ses notes !

Ambiance feu de camp

Après sa prestation, Pauline a droit à un rappel un peu particulier. M Pokora propose en effet à Jenifer et Patrick Fiori de s'asseoir aux pieds de la jeune fille pour écouter un nouveau titre guitare/voix. Un joli moment de grâce et d'émotion !





