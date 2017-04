Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La deuxième soirée de battles de The Voice touche à sa fin. Et ce dernier face à face clôture brillamment ce prime. Julia Paul et Audrey ont véritablement séduit le public. Et à l’issue de la prestation, l’un des coachs a buzzé Julia Paul.

« Vous avez des voix très particulières d’où l’intérêt de vous mettre ensemble », explique Zazie en coulisses. Et son choix est particulièrement brillant puisque cette battle est devenue un véritable duo tant les voix se mêlent parfaitement à la mélodie. Déterminées à reprendre de façon originale cette célèbre chanson d’Adele, « Rolling in the Deep », Julia Paul et Audrey ont souhaité ajouter leur petite touche personnelle. Ainsi, elles ont décidé de commencer la première partie en restant dans la sobriété avant de monter dans les aigus : « On voulait prendre le contre-pied et commencer par quelque chose de soft », explique celle qui avait bluffé les coachs avec sa reprise de « Just Can’t Get Enough » de Depeche Mode. Une idée saluée par leur coach Zazie.

Après une prestation réussie, les quatre coachs ont applaudi cette ultime battle de la soirée : « C’était vraiment efficace, on a pu vous découvrir et j’ai bien aimé votre attitude », affirme Mika. De son côté, Zazie semble hésiter avant de finalement choisir de poursuivre l’aventure aux côtés d’Audrey. Mais les battles de The Voice réservent souvent des rebondissements de taille. Et cette soirée s’est achevée sur un buzz. En effet, l’un des coachs a souhaité voler Julia Paul. Qui de Mika, M Pokora ou Florent Pagny a appuyé sur le bouton rouge ? Réponse la semaine prochaine sur TF1.

