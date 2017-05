Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Mais pourquoi cette chanson ?" En découvrant le titre choisi par Agathe pour l’Épreuve Ultime, Mika est plus que surpris. "J'ai voulu prendre un risque ce soir. C'est une façon de montrer un autre côté de ma personnalité, plus dans l'interprétation que dans la démonstration vocale. S'arrêter sur les directs, ça me ferait mal au coeur. Il faut que j'y aille vraiment à fond, je ne peux pas faire les choses à moitié. Ce soir ça passe ou ça casse", affirme la jeune femme, en expliquant pourquoi elle a décidé de reprendre Fais-moi mal Johnny de Boris Vian.

"Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, Envoie-moi au ciel !, Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny, Moi j'aime l'amour qui fait boum!", entonne Agathe sur la scène de The Voice. Une prestation qui convainc M Pokora. "Je dois avouer qu'Agathe m'a surpris dans l'interprétation. Je ne l'attendais pas comme ça. Je partirais avec Agathe", confie-t-il. Même plébiscite du côté de Florent Pagny : "Agathe est arrivée avec un truc complètement différent et elle l'a vraiment super, super bien fait. Donc je garde Agathe."

Plébiscitée par deux coachs sur trois - Zazie opte pour sa part pour les Incantèsimu -, Agathe voit pourtant la belle aventure The Voice prendre fin. Mika décide de sauver The Sugazz, même s'il ne tarit pas d'éloges sur la prestation d'Agathe. "C'est quoi la définition du punk ? Ce n'est pas juste les jeans qui sont déchirés, et l'épingle dans l'oreille. C'est un esprit et un courage qui se manifestent avec les gestes. C'est ce que tu nous a montré ce soir", explique-t-il.

Retrouvez The Voice le samedi 13 mai à 21heures sur TF1.