Alban Bartoli tease la sortie de son single "2 Mamans"

Le 10/01/17 à 16:52 , mis à jour le 12 janvier 2017 à 10:41

Alban Bartoli a mis en ligne un teaser pour annoncer l’arrivée prochaine de son clip "2 Mamans". La vidéo sera dévoilée le 20 janvier.

Alban Bartoli, découvert dans la première saison de The Voice, continue de promouvoir son nouvel album Je ne suis pas fou, sorti le 27 mai 2016. Il propose donc un premier single intitulé 2 Mamans. Celui-ci sera dévoilé le 20 janvier et pour préparer sa sortie, le jeune homme a mis en ligne le 8 janvier en teaser. Pas de musique, sinon en toile de fond.



Dans la vidéo, Alban Bartoli met en scène des personnes qui parlent de leur couple : "de vrais couples qui crient leur amour malgré leurs différences, qu'elles soient religieuses, ethniques ou sexuelles, seul l'amour triomphe". Chaque personne se livre, face caméra, et raconte une anecdote au sujet de la rencontre amoureuse et évoque la difficulté de faire accepter leur amour aux yeux des autres.



La chanson 2 Mamans a déjà été chantée lors de concerts et showcases et elle est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Elle aborde le thème de la difficulté que ressentent les enfants élevés par une famille monoparentale de se faire accepter. Cependant, l'ex-talent de Florent Pagny veut que ce morceau soit un message d’espoir. C’est une chanson "au refrain fédérateur et positif qui met en avant l'amour malgré les différences".