Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Originaire de Lyon, Albi découvre la musique à l’âge de 8 ans, suite au divorce de ses parents. Ce nouveau moyen d’expression devient une véritable passion: il apprend le piano, le saxo et décide de prendre des cours de chant. Aujourd’hui, ce jeune lycéen sent qu’il a des choses à dire et de l’amour à donner. Lui qui n’a jamais chanté sur scène se lance dans l’aventure The Voice pour montrer une partie de lui et espère bien “tout casser”.





Entre The Voice ou le bac, Albi a choisi !





Albi aux auditions à l’aveugle, c’est quatre coachs retournés grâce à sa performance sur “Dommage” de Bigflo & Oli. Deuxième standing ovation de la soirée ! “Bravo ! Je me suis vraiment régalé,” commence Julien Clerc. “A 18 ans , je te lis dis : chapeau bas ! Et je vais tout faire pour t’avoir dans mon équipe,” balance Soprano. “On est obligés de se battre pour toi,” rétorque Jenifer. “Je veux l’opportunité de te défendre dans mon équipe,” explique Mika. Et alors que tout le monde pense qu’Albi va choisir Soprano, le jeune talent de 18 ans choisit de continuer l’aventure avec Mika !





Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :