Que devient Frédéric Longbois ? Le talent de l'équipe de Mika a un planning très chargé pour les prochains mois avec un album en préparation, un spectacle et un tournage dans les cartons.

Il aura marqué la saison 7 de The Voice. Le fantasque et fantastique Frédéric Longbois s’est fait remarquer avec sa surprenante reprise de « Bécassine » et il a réussi à se hisser jusqu’en demi-finale de la saison sous la bannière de la team Mika. Le public s’est épris de ce chanteur atypique, aussi drôle que touchant dont la technique vocale a toujours été d’une maîtrise impressionnante.

S'il n’a pas atteint le carré final, le chanteur n’a certainement pas laissé tomber la musique. Lui qui avait déjà une carrière bien entamée et bien remplie avant sa participation au programme, travaille sur un album dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée. L’homme pressé a également d’autres projets sur les bras puisqu’il monte également un spectacle. Il le présentera au public vers la fin du mois d'octobre à la Nouvelle Ève (Paris 9e).

Artiste aux multiples casquettes, Frédéric Longbois retrouve également le grand écran puisqu’il sera à l’affiche du prochain long-métrage d’Arnaud Toussaint, « X Rated ». Le chanteur prépare également un film sur Kiki de Montparnasse avec l’actrice Marilou Berry. Le programme est donc chargé pour celui qui est également coach vocal pour l’académie internationale de comédie musicale.