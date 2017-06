Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Vous voulez tenter votre chance aux auditions à l’aveugle et vivre peut-être la même aventure que les finalistes de "The Voice 6" ? Bonne nouvelle, le casting de la prochaine saison vient d’ouvrir !

Une scène impressionnante, un orchestre live, un public et quatre fauteuils rouges retournés. Voilà ce que découvrent les talents en entrant sur le plateau de The Voice lors des auditions à l’aveugle. De quoi faire vivre des émotions fortes aux artistes qui tentent de séduire les coachs et faire pivoter leurs fauteuils pour accéder à la prochaine étape des battles.

Si les auditions à l’aveugle vous font rêver et vous souhaitez, tout comme Slimane, Kendji Girac ou encore Lilian Renaud (qui ont respectivement gagné les saisons 5, 4 et 3), vivre l’aventure The Voice, on a ce qu’il vous faut ! Alors que la finale de la saison 6 est diffusée ce samedi soir sur TF1, la chaîne vient de donner le coup d’envoi des castings pour The Voice 7. Une bonne nouvelle pour tous les artistes talentueux qui rêvent de suivre les traces d’Amir, Kendji Girac ou encore Louane Emera et les Frero Delavega. Pour tenter sa chance c’est très simple, il suffit de remplir le formulaire disponible en cliquant sur l'image ci-dessous !





Pour Lisandro Cuxi, Lucie, Vincent Vinel et Nicola Cavallaro, l’aventure The Voice a été plus belle que jamais. Il faut dire qu’après avoir brillé lors des auditions à l’aveugle, des battles et de l’épreuve ultime, ils ont également su tirer leur épingle du jeu lors des directs de l’émission. A tel point qu’ils ont réussi à décrocher la seule place de finaliste de leur équipe respective. De jolis parcours qui ont de quoi inspirer les futurs talents de The Voice 7 !