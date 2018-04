Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dur, dur d’être un artiste et de se produire sur la scène de The Voice. Pour espérer continuer à aller le plus loin dans l’aventure et pourquoi pas l’emporter, il faut non seulement avoir une très bonne technique vocale et savoir véhiculer de l’émotion, mais il faut également maitriser l’espace sur scène. Et c’est d’autant plus compliqué de chanter et de descendre des escaliers. Et pour Isadora, cette épreuve a failli se transformer en véritable catastrophe.



Ce samedi, la jolie blonde étudiante au conservatoire de jazz, était opposée à Hobbs lors de l’épreuve des duels. Et alors qu’elle entonnait son premier couplet du titre, de circonstance, Attention de Charly Puth, sur la scène de The Voice, elle devait en même temps descendre des marches. Et en arrivant en bas, la jeune femme a trébuché, manquant de peu de tomber.



Mais au final, plus de peur que de mal pour Isadora. Celle-ci ne s’est pas déconcentrée et a continué sa performance comme si de rien n’était. Une prouesse que n’ont pas manqué de souligner Mika et Zazie, très impressionnés par cette performance. « Ce qui est important dans un tel exercice, c’est un peu de courage et aussi comment gérer la scène. Parce que, par exemple, Isadora, tu as très bien chanté mais tu t’es aussi très bien récupérée quand t’as failli tomber en descendant les escaliers. (…) Dans la voix, c’était droit. Tu n’as même pas changé la manière dont tu chantais. C’est fou ! », a ainsi déclaré Mika.





Mais malgré cette maîtrise impressionnante, Florent Pagny a finalement décidé de continuer l’aventure avec Hobbs pour sa large palette vocale.



Redécouvrez la performance de Hobbs et d’Isadora et également la (presque) chute de cette dernière dans la vidéo ci-dessous.