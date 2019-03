Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

De nature très timide, Alex n’est plus le même quand il est sur scène. Au collège, il forme un groupe avec des amis et poste des vidéos sur internet. C’est à la suite d’une déception amoureuse que cet étudiant en BTS immobilier compose sa première chanson qu’il interprète sur scène avec son groupe. Ce parfait autodidacte se présente aux Auditions à l’Aveugle pour progresser et se confronter aux coachs de The Voice.



"Yeux disent" - Lomepal

Sur scène, il chante “Yeux disent” de Lomepal. “Le grain de voix est fabuleux,” souligne Jenifer mais seul Soprano s’est retourné. “Tu as 18 ans et tu ne sais pas encore tout ce que tu peux faire avec,” commente son coach. Avec Alex, Soprano s’assure un 18ème talent dans son équipe qui va de 17 à 67 ans.