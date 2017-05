Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Alexandre Sookia s’est accidentellement perforé le tympan lors d’une séance de surf. « Plus il y a de son, plus l’audition baisse baisse baisse », avoue le talent à Zazie qui a pris la nouvelle avec peur. « C’est très compliqué de chanter avec un tympan percé déjà parce que c’est douloureux, mais aussi parce qu’il entend un bourdonnement permanent dans on oreille », confesse Zazie. Au départ, le jeune homme devait proposer Lean On de Major Lazer à la guitare. Il devrait donc se contenter de ses cordes vocales et de l’instrumentalisation des musiciens pour convaincre sa coach qu’il mérite de poursuivre l’aventure.

C’est donc un véritable challenge qui attendait Alexandre Sookia sur la scène de The Voice. D’après les compliments des quatre coachs, sa prestation semble avoir été un véritable succès. Juste dans les notes et dans l’interprétation le jeune homme pouvait aller encore loin dans l’aventure. Si Zazie a préféré continuer avec la fragile Emmy Liana, l’artiste ne démérite pas pour autant. « Alexandre, je voulais te dire que c’est rare de travailler avec quelqu’un avec autant de plaisir. C’est facile, T’es quelqu’un de doux, hyper fun tu ne te prends pas la tête, et la musique c’est aussi fait pour ça », a déclaré Zazie avant de laisser repartir son poulain, persuadée qu’une longue route l’attend encore.