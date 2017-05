Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Au cours de la soirée, Florent Pagny et Mika ont dû faire des choix drastiques. Ils ont dû retenir 6 talents à eux deux, soit 3 dans chaque équipe. Vincent Vinel, Imane et The SugaZz accèdent aux directs. Dans la team Pagny, Shaby, Lucie et Julia Paul gagnent leur ticket d’entrée pour les live. Découvrez-ci-dessous la liste des titres interprétés par l’ensemble des trio sur la scène de The Voice.

Down on my knees, AYO

Sur la scène de The Voice, Manoah a proposé une reprise très personnelle de Down on my knees. La chanson, interprétée par Ayo en 2006 est très R&B et Soul à la fois. Même si le morceau est très compliqué à chanter, le talent s’en est très bien sorti. Il a été félicité par les quatre coachs, qui ont noté une transformation notable chez la jeune femme.

La balade de Jim, Alain Souchon

Après Ayo, place à une musique classique. Marvin Dupré a revisité La balade de Jim d’Alain Souchon. Sortie dans les années 80, le morceau est devenu une référence au fil des années. M Pokora s’est dit bluffé par l’interprétation du jeune artiste pour qui il voue un culte depuis le début de l’aventure.

Don’t stop believin’, Journey

Sortie en 1981, la chanson est aujourd’hui un monument. Interprétée dans plusieurs séries télévisées, le morceau a été revisité à la sauce Vincent Vinel, et c’est un carton. Les quatre coachs ont noté la sensibilité et la justesse dans la voix du jeune homme. C’est d’ailleurs grâce à cette chanson que le "chanteur de la gare St-Lazare" s'est qualifié pour les directs.

Le coup de soleil, Richard Cocciante

Malgré son jeune âge, Lou Mai estime avoir la maturité suffisante pour chanter l’iconique Le coup de soleil de Richard Cocciante. Et c’est avec une aisance déconcertante que la jeune Vernonnaise s’est accaparée la scène.

Une autre saison, Joseph Salvat

Pour cette ultime épreuve, Imane a revisité Une autre saison de Josef Salvat. Doux, mélancolique et punchy sur le refrain, le morceau qui n’a que deux ans est d’une grande intensité. La jeune femme peut être fière, car c’est grâce à ce tube qu’elle accède aux grands directs.

Fallin, Alicia Keys

Sorti en 2001, le morceau Fallin d’Alicia Keys a reçu plusieurs récompenses dont le Grammy Award de la chanson de l’année. Et qui mieux que Juliette pour se l’approprier ? Sur la scène, la jeune femme a tout donné et les coachs étaient subjugués.

Diego, Michel Berger

Libre dans sa tête était Diego en 1983. Et sur scène, le trio Incatèsimu l’était aussi. Drôles, légers et tout aussi frais qu’à leur habitude, les trois artistes ont enflammé la scène face à quatre coachs qui n’ont pas caché leur étonnement en écoutant cette version revisitée du titre de Michel Berger.

Fais-moi mal Johnny, Boris Vian

Une chanson osée pour une ultime audition, tel est le pari pris par Agathe. Le morceau, qui date de 1956, a été revisité à la sauce Agathe, et les quatre coachs n’en sont pas revenus. Celle qui se fait surnommer "Betty Boop" par les coachs a tout d’une grande artiste.

Smells like teen spirit, Nirvana

The SugaZz a choisi de reprendre une chanson iconique de Nirvana… Smells like teen spirit. Le tube des années 90 a fait un véritable carton outre-Atlantique. Sur la scène de The Voice, les trois amies à la vie comme à la scène ont donné le maximum, et cela a payé. Elles accèdent aux grands directs de l’émission !

Paradis perdu, Christophe

Sur la scène de The Voice, Kap’s, talent de Florent Pagny, a revisité Paradis perdu de Christophe. Le morceau a fait un carton dans les années 70.

SOS d’un terrien en détresse, Daniel Balavoine

R’Nold a souhaité rendre hommage à Daniel Balavoine en reprenant SOS d’un terrien en détresse. Tout en volupté, le Martiniquais a ému les coachs qui ne sont pas restés insensibles face à tant de prouesse vocale.

Mourir dans tes yeux, Jenifer

Du haut de ses 20 ans, Shaby a tout d’une grande artiste. Pour défendre sa place pour les directs, la jeune femme a choisi de chanter Mourir dans tes yeux de Jenifer. Un morceau dans l’air du temps qui a convaincu Florent Pagny. Jenifer appréciera le clin d’œil.

Creep, Radiohead

Un classique de la chanson internationale. Le timide Gianni Bee a décidé de se réapproprier Creep du groupe Radiohead avec tout son cœur. Et ça marche.

Losing my religion, Rem

Touchante, la jeune Chloé a tenté le tout pour le tout avec sa reprise de Losing my religion de Rem. La chanson, un brin mélancolique a touché Florent Pagny.

Je l’aime à mourir, Francis Cabrel

Sur la scène de The Voice, Lucie a décidé de dédier une chanson à son petit ami présent dans le public. Une façon pour elle de lui prouver qu’elle l’aime à mourir comme le chante si bien Francis Cabrel.

Travesti, Starmania

"Chanson bien méconnue", selon les dires de Florent Pagny, Travesti de Starmania. Et qui mieux que Nathalia pour chanter ce morceau. La jeune femme qui ne fait jamais dans l’originalité a bluffé son coach.

Nothing compares to u, Sinead O’Connor

Marianne Aya Omac s’est présentée aux quatre coachs pour interpréter une dernière chanson. En reprenant Sinead O’Connor, le talent a plongé le public 20 ans en arrière. La chanson, elle, n’a pas pris une ride.

Je m’en vais, Vianney

Julia Paul a joué son ultime battle en reprenant Je m’en vais, de Vianney. Un morceau sorti il y a seulement quelques mois. Touchante, émouvante et juste, la jeune femme qui vient de Nouvelle-Calédonie obtient son ticket pour les grands shows en direct. Merci Vianney !