La nouvelle coach de The Voice Kids a fait un détour chez les Voisins les plus connus du taf pour une séquence déjà collector. Becker-Stuck

Amel Bent a plus d'une corde à son arc. Si elle est chanteuse et désormais coach dans The Voice Kids, on la retrouve dans le costume de comédienne. En effet, la jeune maman a fait une apparition très remarquée dans un épisode de "Nos Chers Voisins". Ça s'est passé le 18 octobre et c'est collector. L'interprète de "Ma Philosophie" campe le rôle de la nièce de Monsieur Lambert. Alors que les deux s'apprêtent à monter dans l'ascenseur, ils croisent Karine et Alain. Monsieur Lambert présente sa nièce,

Alain fait la remarque qu'il n'y a aucune ressemblance entre eux. Le retraité balaie la remarque d'un revers de main puis encense sa nièce. Cette dernière se lance dans une diatribe digne d'un medium en retraçant de manière très précise les dernières heures de l'agenda du jeune homme.

Elle sait qu'il a oublié l'anniversaire de Karine, qu'en sortant du boulot, il est allé dans un magasin de lingerie, a pris l'ensemble "le plus vulgaire" de la vitrine mais manque de pot, ce n'est pas la bonne taille. Alain est estomaqué, Karine est furieuse. L'oncle et la nièce sont, quant à eux, ravis d'avoir semé la zizanie au sein du couple. Penauds, ils montent boire un café tandis que les Becker-Stuck règlent leurs comptes. Une séquence à revoir ci-dessous :