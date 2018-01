Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Deux jours après le début de l’année, Amir a déjà reçu une belle récompense. Son deuxième opus, "Addictions", vient d’être certifié Disque de platine, deux mois seulement après sa sortie le 27 octobre dernier. Cela signifie que le chanteur, révélé grâce au télé-crochet The Voice, a réussi à écouler 100.000 exemplaires. C’est sur son compte Twitter qu’Amir a partagé la bonne nouvelle : "Quelle nouvelle pour démarrer 2018, merci à tous pour les ailes que vous donnez à cet album. Impatient de vous dévoiler la suite des événements qui arrive vite – singles, clips, lives…".





A ce rythme, il y a fort à parier qu’"Addictions" fasse aussi bien, sinon mieux, que son prédécesseur "Au coeur de moi", certifié double disque de platine avec 200.000 exemplaires écoulés. Il faut dire que l’ancien dentiste a rencontré beaucoup de succès en 2017 : émissions de télé, troupe des Enfoirés, un concert à l’Olympia… Il s’est même offert un featuring avec le groupe One Republic, "No Vacancy". Adulé par le public, Amir remporte même le trophée de la "Chanson Francophone de l’année" aux NRJ Music Awards le 4 novembre dernier pour son hit "On Dirait". Voilà une année bien remplie mais celle à venir promet aussi de nouveaux projets pour Amir avec notamment le début de sa tournée nationale dès le 1er mai prochain. Son "Addictions Tour" débutera en Belgique, à Mons, et passera ensuite par Paris, Strasbourg, ou encore, Lyon, dans pas moins de 20 grandes villes.

