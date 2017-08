Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

L’attente a fini de durer. Amir est de retour pour faire vivre à ses fans une rentrée digne de ce nom. Après de longues semaines d’attente, la patience des fans va enfin être récompensée. Le titre et la musique du premier single extrait du deuxième album d’Amir vient tout juste d’être dévoilé. Intitulée : « Etats d’amour », cette chanson s’annonce d’ores et déjà comme un tube. Sur Instagram, cette publication a suscité de nombreuses réactions et les fans d’Amir sont d’ores et déjà comblés par le premier extrait très dynamique et entêtant de ce nouvel album, qui s’impose dans la lignée des singles précédents.



Après avoir dévoilé la musique sur sa chaîne Youtube, Amir a donné quelques détails sur son futur album qui devrait sortir le 27 octobre prochain : "J’ai déjà écrit 17 titres. Le disque aura la même couleur musicale que le premier, mais les thèmes changent : je vais davantage parler d’amour et aborder des sujets sociétaux. Mais je ne suis pas en train de dire que je vais me transformer en chanteur engagé". Sortir un deuxième album est un vrai défi pour le jeune homme. Avec son premier opus « Au cœur de moi », il avait obtenu un double disque de platine et de nombreuses récompenses. Arrivera-t-il à faire mieux ?

Pour écouter son nouveau single c'est par ici





🙌 #ÉtatsDamour - DEMAIN !!! #ému Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 24 Août 2017 à 9h20 PDT

