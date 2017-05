Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Chose promise chose due. Rappelez-vous, la semaine dernière Amir avait surpris ses fans en leur annonçant sur les réseaux sociaux qu’il s’apprêtait à leur révéler une surprise incroyable. Quelques jours plus tard, on découvrait Amir en compagnie du chanteur du groupe américain. Et la surprise a enfin été dévoilée : il interprète bien le titre No Vacancy en duo avec One Republic. Le chanteur révélé dans la saison 3 de The Voice a publié une vidéo extraite de sa session de travail à Los Angeles et le moins que l’on puisse dire c’est que les deux artistes semblent s’être particulièrement bien entendus.



Le groupe One Republic a déjà sorti le single No Vacancy il y a un mois aux Etats-Unis. Et face au succès grandissant de ce tube, ils ont décidé de le faire voyager en invitant Amir à chanter avec eux sur ce titre. Avec son rythme entraînant et ses sonorités ensoleillées, le titre No Vacancy des One Republic et d’Amir a toutes les qualités pour devenir le tube de l’été qui nous fera danser sur les plages cet été. Après cette collaboration avec la superstar américaine One Republic, on se demande bien ce qui pourrait résister à Amir. Quelle surprise peut-il encore réserver à ses fans ?