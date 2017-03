Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Amir et Slimane ont tous les deux été révélés dans The Voice. Le premier lors de la saison 3 du programme . Son album, Au Cœur de Moi est double disque de platine et ses singles J'ai cherché et On dirait sont des véritables cartons. Slimane, quant à lui, est le vainqueur de The Voice saison 5. Il n'a suffi que d'une note pour que le protégé de Florent Pagny créé des émules sur les réseaux sociaux. Suite à sa victoire, il enregistre et sort son premier album, A bout de rêves, qui se hisse rapidement en haut des charts français. Son duo sur Abîmés avec la chanteuse Léa Castel a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses et connaît un succès florissant.

Deux artistes aussi talentueux que Slimane et Amir ne pouvaient que se retrouver sur scène ! C'est à l'occasion du Festival à Montauban qui se tient le 29 juin prochain que les deux talents se produiront. Et une surprise attend le public, car la chanteuse et coach dans The Voice, Jenifer . C'est d'ailleurs cette dernière qui a choisi Amir lors de son audition à l'aveugle sur Candle in the Wind du chanteur britannique Elton John. Pour le moment, nul ne sait si les trois artistes chanteront tous les trois ensemble. Si vous souhaitez participer à cet événement au Jardin des Plantes de Montauban, vous pouvez réserver vos places ICI.