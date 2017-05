Par | Ecrit pour TF1 |

22 morts et 60 blessés. Voilà le dernier bilan officiel de l’attentat qui a frappé Manchester hier soir. Une attaque perpétrée, selon les autorités britanniques, par un terroriste qui s’est fait exploser à la sortie d’un concert de la pop star Ariana Grande. Un spectacle auquel assistaient de nombreux adolescents et enfants.

Très touché par cet événement dramatique, Amir a pris la parole sur Twitter pour rendre hommage aux victimes. Le chanteur, découvert dans The Voice 3, a ainsi écrit : "Triste matin, j'ai le cœur et les pensées à Manchester avec les victimes, les familles, Ariana Grande. Rien n'arrêtera la vie, la musique !". Kendji Girac est lui aussi sorti du silence pour rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie ou ont été touchées lors de cette attaque. "Toutes mes pensées aux victimes et à leurs familles. #Manchester", a-t-il posté avec retenue.

Ce drame a également profondément marqué Mika. "Horrifié par les événements de la nuit dernière. Des enfants, des adultes rassemblés par la musique et attaqués violemment et d'une manière absurde. (…) Un concert n'est pas un champ de bataille. Quel acte de lâcheté et de violence. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles", a écrit le chanteur. "Quel effroi une nouvelle fois. Des jeunes innocents à qui on enlève la vie lâchement pendant ce concert qui devait être une fête.#Manchester", a écrit pour sa part Denis Brogniart en hommage aux victimes.