Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Amir n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Dimanche 19 mars, il a fait vibrer la scène de l’Olympia lors d’un concert triomphal.

C’était l'événement à ne manquer sous aucun prétexte ce week-end. Amir était en concert à l’Olympia le dimanche 19 mars et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur révélé dans la saison 3 de The Voice, était bien décidé à faire de cette soirée un événement. Déjà la semaine dernière, il était venu soutenir sa camarade Tal qui se produisait également dans cette salle mythique et semblait très impatient de s’y produire à son tour. Dimanche soir, c’est donc devant 2500 fans très en formes qu’Amir a présenté les meilleurs titres de son album Au cœur de moi. Mais Amir ne s’est pas arrêté là. Il a réservé quelques surprises à ses fans à cette occasion.

Si Amir a présenté Abi, une nouvelle chanteuse à ses fans, ces derniers ont eu le plaisir de retrouver Black M et Kev Adams sur la scène de l’Olympia. La plus belle surprise pour Amir, restera sans aucun doute celle que lui a apportée Nikos Aliagas. Amir a, en effet, reçu un double disque de platine pour son album Au cœur de moi des mains de l’animateur de The Voice. Pour le jeune chanteur, cette récompense a fait figure de cerise sur le gâteau lors de cette soirée d’exception dont il se souviendra certainement très longtemps.









PINCEZ MOI !!! 🙈😍 #AmirÀLOlympia #LettresRouges #ÀCeSoir 📸 @pixelinephoto 🙏 Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 19 Mars 2017 à 4h38 PDT