Le chanteur Amir a un cœur en or. Très proche de ses fans, il va réaliser le rêve d’un petit garçon atteint d’une maladie génétique. La réaction du principal intéressé, postée sur twitter, est très touchante.

Amir ne perd pas une occasion pour prendre soin de ses fans. Touché par le tweet de la grande sœur d’un petit garçon atteint d’une maladie génétique et accessoirement fan numéro 1 d’Amir, ce dernier a décidé de réaliser son rêve et de le rencontrer…mais pas que ! En effet, l’artiste l’invite à son concert le mardi 31 octobre au Palais des congrès de Montélimar, tous frais payés. Il aura ainsi le privilège de le voir chanter et de passer un moment avec son idole.

Pour remercier le chanteur, la sœur du petit Raphael a posté sur Twitter la réaction de son frère en vidéo lorsqu’elle lui a annoncé la grande nouvelle. Une séquence touchante : trop heureux de voir en vrai son chanteur préféré, il explose de joie. Et comme Amir ne fait jamais les choses à moitié, il a tenu à répondre une nouvelle fois à son petit protégé : « Raphaël si tu savais à quel point j’ai hâte de te voir ! Je pense que je ferai une danse de la joie encore plus dingue que toi ». Rendez-vous le 1 octobre pour la rencontre tant attendue.

Côté actualité, Amir sort aujourd’hui vendredi 27 octobre son tout nouvel album « Addictions ». Il sera également sur scène lors des NRJ Music Awards le 4 novembre prochain au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et en direct sur TF1.





