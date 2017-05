Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Amir n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Le jeune chanteur révélé dans la saison 3 de The Voice sait comment faire plaisir à ses fans et surtout comment éveiller leur curiosité. Il y a quelques jours, il a commencé par annoncer à sa communauté sur les réseaux sociaux qu’il leur réservait une énorme surprise. Le suspense est monté au fur et à mesure chez les fans du chanteur jusqu’à une publication sur les réseaux sociaux, le 19 mai dernier, qui a fait l’effet d’une bombe. On y découvre, en effet, Amir en compagnie du chanteur du groupe One Republic , Ryan Tedder. Les deux chanteurs annoncent aux fans devant la caméra qu’ils leur dévoileront une grande surprise d’ici une semaine. Amir et le groupe One Republic ont-ils travaillé sur une collaboration ?

Difficile de répondre à cette question pour le moment. Mais d’après les photos postées par Amir sur son compte Instagram, il semblerait bien que les deux chanteurs soient en train de travailler dans un studio d’enregistrement. Il ne reste donc plus que quelques jours pour découvrir cette grande surprise qu’Amir réserve à ses fans et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tension est à son comble dans la communauté du chanteur. Auraient-ils déjà trouvé de quoi il s’agit ? Sur quel morceau ont-ils pu travailler ? La réponse dans quelques jours. Patience !





🙌🙌 J-5... 📷- @benjmarciano Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 21 Mai 2017 à 12h12 PDT