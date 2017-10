Par SB | Ecrit pour TF1 |

Amir a prouvé à plusieurs reprises qu’il avait le cœur sur la main. Le jeune homme a reçu un message de la part d’un de ses fans de 10 ans, posté sur Twitter par le biais de sa grande sœur. Raphaël. Il est malade, né avec une "maladie génétique qui s’appelle la neurofibromatose qui a entraîné des tumeurs au cerveau". Le petit garçon est en chimiothérapie et il a un rêve, rencontrer son idole, Amir. Sur le message posté sur Twitter, il écrit : "j’écoute tes musiques en boucle et je les chante tout le temps. J’aimerais beaucoup te voir en concert, c’est l’un de mes plus grands rêves. Quand je suis triste, j’écoute tes musiques et après je vais beaucoup mieux".

Solidarité

Le message retweeté en masse par les internautes et a attiré l’attention de l’interprète de "On dirait". Ce dernier a bien évidemment tenu à répondre à Raphaël : "ton message m’a beaucoup ému, j’aimerais aussi te rencontrer car tu sembles être un garçon courageux et tu as une sœur en or", répond Amir, touché par le message du petit garçon. La sœur et Amir se sont donc mis en contact pour organiser une rencontre entre Raphaël et son idole. Une rencontre pour le moment gardée secrète pour faire une surprise au courageux garçonnet. "J'ai trop envie de lui dire la surprise maintenant car en ce moment il n’est pas bien :( mais j'ai envie de garder l'effet de la surprise", écrit Laetitia, la sœur.