Originaire de Cuba, Ana Carla, 23 ans, est issue d’une famille de musiciens: un papa pianiste, une maman guitariste et une sœur violoniste. Chez elle, la musique se consomme dès le petit déjeuner. Dès son plus jeune âge, la jeune fille s’initie au violoncelle qu’elle considère aujourd’hui comme son “amoureux, son meilleur ami, son compagnon”. Son instrument lui permet de composer, d’écrire et d’aller plus loin dans la musique. C’est donc tout naturellement qu’il l’accompagne ce soir sur la scène de The Voice; un pari risqué mais Ana Carla chante pour l’amour de son pays et espère transmettre la chaleur cubaine aux coachs.



Ana Carla - “Diamond’s” de Rihanna

“Honnêtement chanter du Rihanna avec un violoncelle, même moi je me dis : J’espère que ce n’est pas une connerie. L’important, c’est que j’apporte de la chaleur de Cuba,” confie Ana Carla avant de monter sur scène. Son interprétation très à elle de “Diamonds” de Rihanna a fait se retourner Jenifer et Soprano. “J’étais happée par ton instrument, ta voix et ta sensibilité … J’aime tout ce que tu es et ce que tu dégages,” commente Jenifer. “C’était magnifique. On dirait un ange qui chante et ton soleil, j’en ai besoin tous les jours,” tente de séduire Soprano. “Je remercie Soprano pour le soleil qu’il nous donne mais ce soir, je voudrais rendre hommage à la femme et continuer ma route avec Jenifer”. Ana Carla, Bienvenue dans The Voice !