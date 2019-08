Anahy, "une voix d’or" qui reprend "Parle-moi" d’Isabelle Boulay

Avec sa voix chaude et réconfortante, Anahy a su séduire trois coachs sur quatre grâce à sa reprise de « Parle-moi » d’Isabelle Boulay. Redécouvrez sa prestation pleine de sensibilité.

A tout juste 26 ans, Anahy a déjà une petite carrière musicale derrière elle. Pourtant, la jeune Suissesse est désormais agent de sécurité à Genève. La jeune femme a donc choisi The Voice pour tenter de faire son come-back. Celle qui se décrit comme un garçon manqué apprécie qu’on ne lui demande pas de changer pour participer à The Voice. Pour les auditions à l’aveugle, la jeune femme a décidé d’interpréter Parle-moi d’Isabelle Boulay.

Redécouvrez sa prestation :









Une voix en or

La performance pleine d’émotions d’Anahy a fait mouche auprès des coachs. Alors qu’il a encore le dos tourné, Florent Pagny s’émerveille : "Y a tout là". Ce dernier est d’ailleurs le premier à se retourner sur la prestation de la jeune femme avant d’être rejoint par Garou, puis Mika. L’interprète de Ma liberté de penser est subjugué par la prestation de la jeune chanteuse, pleine de "sensibilité et de force en même temps". Mika en perd même ses mots et évoque une "voix d’or qui peut tout faire". Seule Zazie émet un petit bémol. Cette dernière avoue avoir cherché une petite aspérité dans la voix d’Anahy.





Garou remporte la mise

Un jugement que ne partage absolument pas Garou. Le Québécois avoue avoir voulu rester le plus longtemps possible retourné pour profiter du moment. Garou loue la voix "réconfortante" d’Anahy et déclare même : "C’est incroyable, tu as la puissance et tu as la simplicité à la fois. Mais surtout tu as le cœur !" Des compliments qui vont droit au cœur de la jeune chanteuse qui choisit de rejoindre l’équipe de Garou. Anahy avoue avoir toujours eu un faible pour le chanteur et surtout elle apprécie son côté "bon vivant". Voilà qui promet…