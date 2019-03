Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 23 mars, sur TF1 : Angie Robba revisite à la guitare, “Les démons de minuit” d’Emile et Images.

Issue d’une famille de circassiens, Angie Robba baigne dans un univers artistique depuis son plus jeune âge. A 16 ans, la jeune fille décide de quitter l’école pour se consacrer entièrement à sa passion: la musique. En parfaite autodidacte, elle commence à poster des reprises sur internet et prend conscience qu’elle veut en faire son métier. Pour Angie, The Voice est l’occasion de voir si son univers peut plaire à des professionnels et au public.

“Les démons de minuit” - Emile et Images

Sur la scène des auditions des aveugles, Angie a décidé de revisiter un tube des années 80 : “Les démons de minuit”, en compagnie de sa guitare. Sa performance sur le titre d’Emile et Image a convaincu Jenifer et Julien Clerc. “Vous l’avez montré sous un jour différent et vous avez fait ressortir le texte qu’on n’a pas l’habitude d’écoute,” commente ce dernier. “Tu y as mis toute ta singularité et c’est vrai, tu m’as permise d’avoir une autre lecture,” a expliqué Jenifer. “Je t’adore tout simplement !” Pour la petite anecdote, Angie raconte que la première cover qu’elle a postée sur internet, c’est une chanson de Julien Clerc. Mais c’est avec Jenifer qu’elle décide de continuer l’aventure. Bienvenue dans The Voice Angie !