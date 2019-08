Angy : " Je n'ai jamais été aussi stressée "

A seulement 26 ans, Angy avait renoncé à passer des auditions et des castings, complètement découragée par les retours de ces derniers. Pourtant, dans The Voice, sa Voix atypique a su conquérir Florent Pagny. Plus heureuse que jamais, la jeune femme nous livre ses premières impressions.

Comment as-tu réagi lorsque ton frère t’a annoncé dans la voiture qu’il t’emmenait passer le casting de The Voice dans La Voice Box ?

J’étais surprise, je ne m’attendais pas à ça. J’ai eu un gros moment de stress et une poussée d’adrénaline. Mais j’étais tout de même contente d’y aller avec lui.

Tu as été un peu prise au dépourvu. Ce n’est pas trop compliqué de se préparer dans ces conditions ?

Je n’ai pas eu le temps d’y réfléchir. J’ai décidé de chanter une chanson que je connaissais bien et que je chantais régulièrement. I never loved a man d’Aretha Franklin, une artiste que j’aime beaucoup et qui représente mon univers blues soul. Mais j’étais tout de même un peu paniquée parce que j’aime faire les choses bien jusqu’au bout. Mais le fait de ne pas avoir vraiment eu le temps d’y réfléchir, ça m’a permis de ne pas être trop stressée. Ce n’était pas plus mal.

Lors de l’audition à l’aveugle, c’était une autre histoire. Là tu as le temps d’y penser…

Oui beaucoup, j’étais très stressée ! ça faisait très longtemps que je n’avais pas ressenti un stress de ce genre. C’était quand même The Voice. Pour moi, c’était inaccessible !

Qu’est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu te retrouves sur la scène devant les quatre fauteuils qui te tournent le dos ?

J’ai eu beaucoup de sensations à la fois, c’était très étrange. Je sentais mon cœur battre, j’avais beaucoup de mal à respirer à fond. C’était très impressionnant. J’étais dans un autre espace-temps, entre rêve et réalité. Et puis Florent Pagny s’est retourné… Je n’ai pas réalisé tout de suite. J’étais très heureuse. Quand je suis sur la scène, la première chose à laquelle je pense, c’est de pouvoir arriver au bout de la chanson sans être déstabilisée par le public ou les quatre fauteuils devant moi. Et quand Florent Pagny s’est retourné, j’étais comme délivrée, soulagée d’être soutenue pour terminer la chanson.

Florent Pagny est le seul à s’être retourné. S’ils l’avaient tous fait, vous auriez fait un autre choix ?

S’ils s’étaient tous retourné, j’aurais plutôt penché pour Garou ou Zazie. Je n’avais pas du tout pensé à Florent Pagny au départ mais je ne le regrette pas du tout…

Même si Florent Pagny est le seul à s’être retourné, les autres coachs vous ont fait beaucoup de compliments…

J’étais très surprise d’avoir eu d’aussi bonnes critiques. C’était assez inattendu. Mais ça donne vraiment confiance pour la suite…

C’est un peu grâce à votre frère tout ça… Un petit cadeau pour lui ?

Oui je le remercie 100 fois ! Son cadeau c'est de me voir heureuse et épanouie. Et puis cette expérience pourra peut-être donner un coup de pouce à notre travail. Il est pianiste et on compose ensemble.

Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ?

J'espère que les ondes positives continuent... J'espère pouvoir continuer à partager mon univers avec le public et pourquoi pas un coup de pouce pour mes projets musicaux.

Découvrez son audition dans la Voice Box :





Et voici sa prestation lors des auditions à l'aveugle :