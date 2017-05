Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

The Voice cherche avant tout la plus belle voix du monde. Mais cela ne suffit pas. Si Mika, Florent Pagny, M Pokora et Zazie rêvent en effet de découvrir le chanteur ou la chanteuse le plus doué, ils aimeraient aussi que ce dernier maîtrise différentes facettes du métier. Parmi celles-ci la capacité à jouer d’un instrument de musique est incontestablement un atout majeur. Reste que cela complique singulièrement la prestation. Il faut en effet réussir à montrer ses capacités vocales, à partager des émotions et garder une concentration intense pour ne pas commettre de fausses notes.





Certains talents l’ont bien compris et décident de prendre ce risque. C’est d’ailleurs avec intelligence que Ry’m, Ann-Shirley et Andrea Durand décident de montrer aux coachs qu’ils maîtrisent aussi bien leur voix que leur instrument favori. Tout commence avec Ry’M qui s’approprie Stressed Out de Twenty One Pilots. Pour lui la mission s’avère particulièrement compliquée car il ne rejoint son piano vertical qu’en cours d’interprétation.



C’est ensuite au tour d’Ann-Shirley. Avec une malice et une grande subtilité elle se sert de son piano pour magnifier Kiss From A Rose de Seal. Le talent en propose une version tout en nuance dans laquelle douceur et puissance alternent. Puis vient le moment où Andrea Durand décide de chanter All That She Want’s d’Ace of Base. Accompagnée de sa guitare elle revisite complètement ce tube électro dance pour en donner une version épurée qui ne manque pas d’audace et d’originalité.







Un bilan s’impose. Grace à leurs instruments respectifs les talents réussissent à subjuguer Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora ainsi que le public. Quel que soit leur destin ils auront réussi à nous offrir un moment d’exception.