Dans un post sur Instagram, la chanteuse a dévoilé un duo avec un artiste que l’on ne s’attendait pas à voir à ses côtés…

Sur Instagram, Anne Sila a dévoilé hier un duo inattendu avec… Matt Simons ! Et oui, vous avez bien lu, le chanteur américain du tube Catch Release se produira aux côtés de notre Anne Sila nationale ! Le titre s’intitulera How do I Know ?, mais sa date de sortie reste un mystère ! Une chose est sûre, cette chanson, portée par deux artistes absolument géniaux, sera une véritable pépite !