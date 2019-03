Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 16 mars, sur TF1 : Anne-Sophie chante "Loving you" de Minnie Ripperton.

C’est en regardant des dessins animés que Anne-Sophie se découvre une passion pour la musique. Elle intègre alors une école où elle apprend le chant, la danse et le théâtre et se produit dans de nombreux spectacles et concours. Pour elle, participer à The Voice est l’occasion de casser son image enfantine. La jeune femme a une particularité qu’elle compte bien utiliser pour surprendre les coachs ce soir: sa voix parlée est différente de sa voix chantée.



“Loving you” - Minnie Ripperton

Sur la scène des auditions à l’aveugle, elle reprend “Loving you” de Minnie Ripperton. Jenifer, Mika et Soprano sont sous le charme ! “Ta voix est délicieuse,” commente d’abord Mika. “Tu m’as fait penser à un petit oiseau tombé de son nid et qui prend son envol. Ça m’a ramenée dans du Blanche Neige et les 7 nains. C’était merveilleux,” ajoute Jenifer. Et c’est avec cette dernière qu’Anne-Sophie a décidé de poursuivre l’aventure !