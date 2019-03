Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 30 mars, sur TF1 : Anto revisite "The Final Countdown".

Anto, jeune réunionnais de 28 ans, n’est pas un inconnu pour le public de The Voice car il s’est déjà présenté aux auditions à l’aveugle il y a 5 ans. Malheureusement aucun fauteuil ne s’était retourné. Fort de cette expérience douloureuse, le jeune homme s’est réfugié dans le travail en silence. Aujourd’hui professeur d’anglais, Anto se sent prêt à retenter sa chance. Soutenu par sa famille et toute l’île de la réunion, il espère que cette 2ème tentative sera la bonne.

“The Final Countdown” Europe

C’est à la fin de sa prestation que Julien Clerc appuie sur son précieux buzzer, permettant à Anto de poursuivre l’aventure. “Je trouve que vous avez fait quelque chose de très créatif. Je suis très heureux de vous avoir avec moi,” commente son coach. “Je me retourne sur quelqu’un qui n’y croit plus, qui est venu déjà et qui s’est fait refusé et que je sauve au dernier moment … Je suis fou de joie !” Bienvenue dans The Voice Anto !