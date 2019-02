Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Antso chante depuis son plus jeune âge mais a toujours considéré la musique comme une passion. Aujourd’hui accompli professionnellement, ce jeune chef de projet digital se lance dans l’aventure The Voice grâce à son professeur de chant qui a envoyé sa vidéo aux équipes de casting. Pris au jeu et soutenu par sa famille, Antso se sent prêt à vivre son rêve et peut-être quitter sa vie professionnelle pour se consacrer à la musique.

CLASH entre Julien Clerc et Mika

Julien Clerc bloque Mika qui se retourne à la dernière seconde. “Vous avez vu : Québlo !” exulte Julien. “Depuis le début, on n’a pas entendu une voix comme ça. Je suis heureux de m’être retourné tôt parce qu’au fil de la musique, vous vous êtes libérés”. “C’est ma première scène,” confie le talent qui rejoint donc l’équipe de Julien Clerc. “Tu viens de faire un clash,” plaisante Soprano, “Julien déjà que j’étais fan mais là, je suis ultra fan”. Coup de maître de la part de Julien Clerc.