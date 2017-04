Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Après une pause bien méritée sous le soleil californien pour profiter du festival Coachella, M Pokora est de retour en France. Et il est même de retour sur scène. En effet, le coach de The Voice 6, a repris sa tournée des Zénith. Ce week-end, il était à Toulouse. Le jeune homme a publié pour l’occasion deux clichés. L’avant concert, pendant les balances, ainsi qu’une autre photo prise pendant le show, dans lequel il chante habillé de son plus beau costume de crooner.



Le chanteur semble avoir pris beaucoup de plaisir sur scène à en croire son commentaire : "MERCI Toulouse ! Quelle soirée!! ". M Pokora repassera par Toulouse à la fin de l’année pour un concert très spéciale : "On se retrouve le 17 décembre pour finir le #mywaytour chez vous !".



Autre nouvelle, M Pokora qui poursuit son tour de France sera au Zénith de Strasbourg, le 28 avril prochain. Une date très spéciale, car non seulement, il joue à domicile, mais aussi parce que le concert sera filmé. Sur Instagram toujours, l’interprète de Belinda écrit : "La captation qui servira au DVD du #mywaytour se fera ce vendredi 28 avril chez moi au zénith de Strasbourg! Faites-vous belles et beaux. Et surtout... Mettez le feu". Les consignes ont bien été comprises par les fans qui promettent de retourner la salle : "Tkt tu peux compter sur nous", "on va essayer", "pour le feu ne t'inquiète pas Matt, on mettra tout", écrivent les admirateurs du chanteur.









