Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Après son père, c’est sa mère qui a fait le déplacement sur le plateau de The Voice pour soutenir son fils. En effet, la mère de Nicola Cavallaro était présente lors des demi-finales et c’est pour elle que le chanteur italien a choisi de chanter le titre Marguerite de Richard Cocciante. Une chanson qui lui rappelle une histoire d’amour qui s’est mal terminée. Et qu’il a compris après une dispute avec son ancienne dulcinée.



Mais c’est surtout pour sa mère qu’il a choisi de reprendre la chanson de Richard Cocciante, car c’est un artiste que la mère de Nicola aime tout particulièrement. « J’espère qu’elle sera fière de moi », confiait le Sicilien avant de monter sur scène.

C’est touché, presqu’au bord des larmes qu’il termine sa prestation. Une prestation puissante et touchante, en italien et en français. Le jury est d’ailleurs conquis et debout à la fin de la chanson. Pour Zazie, "il y a quelque chose de très convaincant. Dans ce grand corps, il y a une douceur et une tendresse qui est palpable". Florent Pagny est d’accord : "Quand il choisit un répertoire comme celui-là, c’est exactement ce qu’on avait envie d’entendre, avec cette voix". "Je savoure sa générosité", conclut M Pokora.



Zazie a offert 26 points à Nicola Cavallaro, séduite par la prestation. "Il a insufflé sa personnalité, c'était du Nicola Cavallaro". Le public attribue 76,7 points. Avec 102,7 points c'est Nicola qui accède à la finale. Le jeune homme n'y croit pas. En entendant son nom, il est comme sonné. Et pourtant.