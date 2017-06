Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

32,4%. C’est le score atteint par Lisandro Cuxi samedi soir lors de la finale de The Voice 6. Un score qui lui a d’ailleurs permis de remporter l'émission face à Vincent Vinel (talent de Mika), Nicola Cavallaro (protégé de Zazie) et Lucie (équipe Florent Pagny). Une belle victoire pour le jeune chanteur, coaché par M Pokora, qui avait déjà terminé second de The Voice Kids 2 – il était le talent de Jenifer lors de cette émission.

Après s’être confié en exclusivité à MYTF1.fr quelques heures à peine après sa victoire, Lisandro Cuxi a fait un détour hier, lundi 12 juin, par l’émission Quotidien présentée par Yann Barthès. L’occasion pour lui de se confier sur son père qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Le grand gagnant de The Voice 6 a ainsi confié que ce dernier ne l’a pas contacté après son triomphe samedi soir. Affirmant ne pas avoir "eu de message" de son paternel depuis samedi, Lisandro Cuxi a ajouté : "je vais moi-même l’appeler." "Après le divorce de mes parents, il y a eu une distance. Il y a eu des petites embrouilles entre lui et moi et depuis, plus de nouvelles", raconte le protégé de M Pokora.

Si The Voice lui a permis de se faire connaître du grand public et de gagner son album, l’émission de TF1 lui a également permis d’avoir des nouvelles de son père. Après sa reprise, lors de la demi-finale, de Si seulement je pouvais lui manquer – un titre de Calogero qui parle de l’absence d’un père -, Lisandro a eu des nouvelles de celui à qui il n’avait pas "parlé depuis un an.""Mon père m’a envoyé un message pour la demi-finale (…) Je vais le recontacter maintenant", a-t-il affirmé sur Europe 1 avant d’ajouter, au magazine Gala, "Je suis prêt pour une réconciliation avec lui."

