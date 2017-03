Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Premier trio de l’histoire de The Voice à franchir le seuil des auditions à l’aveugle, Arcadian a marqué les esprits des coachs et des téléspectateurs lors de la cinquième saison du télécrochet de TF1. Après un très beau parcours dans le programme au sein de l’équipe de Mika, Yoann, Flo et Jérôme ont dû quitter l’aventure face à MB14 lors du 3e prime.

Mais depuis, le groupe n’a pas chômé. Les trois jeunes hommes volent désormais de leurs propres ailes. Après leur premier single Folie Arcadienne qui totalise plus de 1,6 millions de vues sur Youtube, les anciens protégés de Mika se préparent à sortir leur tout premier album prévu pour le 14 avril prochain.

Mais en attendant le jour J, le trio a décidé de vous faire patienter en musique. Au travers de plusieurs vidéos, ils vous révèlent des extraits de cet opus. Et pour illustrer ces différents morceaux, ils ont choisi de les interpréter dans des lieux symboliques de leur parcours.

La Story d’Arcadian

Ainsi pour le premier extrait, intitulé Entre elle et moi, Arcadian a décidé de vous donner rendez-vous dans le métro. Si ce lieu a une résonance particulière pour le trio, c’est que c’est là qu’ils ont testé leurs toutes premières chansons.

Dans le deuxième épisode, Yoann, Flo et Jérôme nous accueillent dans leur appartement, là où tout a débuté pour eux. C’est là qu’ils ont vécu en colocation et c’est là qu’ils ont commencé à faire de la musique ensemble. Dans ce lieu rempli d’histoires, le parcours de ce jeune groupe se lit sur les murs remplis de posters, de dessins, de textes et de photos… D’ailleurs, le titre qu’il nous propose est de circonstance puisqu’il s’intitule Fais comme chez toi.

Pour La Fuite, le troisième morceau extrait de l’album, Arcadian vous propose de découvrir le centre Chopin à Paris. C’est là où ils ont tourné l’une de leurs toutes premières vidéos. C’est également l’occasion de faire connaissance avec Benoît. Cet homme de l’ombre est leur manager, leur mentor, leur ami… mais aussi leur compositeur de ce dernier titre.