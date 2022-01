Arcadian : le trio de beaux gosses impose son style

Les Arcadian ont mis le feu samedi dernier dans The Voice. Le groupe composé de trois beaux bruns aux voix d'anges n'a fait se retourner (que) deux coachs mais semble déjà faire partie des favoris. Découvrez-les davantage !

Florentin, Yoann et Jérôme forment à eux trois les Arcadian, un groupe qui a déjà trouvé ses fans. Beaux gosses, les trois jeunes chanteurs et musiciens sont aussi et surtout très talentueux. Interpréter les plus grands tubes de ces dernières décennies à leur sauce, ils en ont fait leur credo. Résultat ? Florent Pagny et Mika ont adoré leur prestation, une reprise pep's et décalée de Carmen, le morceau de Stromae. Durant les auditions à l'aveugle de The Voice, les Arcadian ont tout donné, de leurs voix si particulières à leurs façon de se mouvoir sur scène. Leur singularité : chanter des reprises à leur manière, revisitant ainsi les chansons avec leur propre style. Une prouesse qu'ils ont réitéré en reprenant Fade Out Lines de The Avener.

Cette cover du tube signé The Avener, là encore les Arcadian y ont en effet ajouté leur patte. Les deux Français et le Suisse qui vivent aujourd'hui tous trois en colocation à Paris possèdent donc déjà leur propre style de musique. Et pourtant, avant d'entamer leur audition à The Voice, ils ont avoué n'en mener pas large. Très stressés au départ, ils ont ensuite été contents de leur travail, précisant que leur prestation "envoyait du poney".



Découvrez la cover des Arcadian qui reprennent Fade Out Lines de The Avener :

Et découvrez leurs révélations sur leur audition :