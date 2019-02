Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Prime numéro 2 des auditions à l’aveugle et dix nouveaux talents ont intégré l’aventure The Voice. Vay a choisi d’intégrer l’équipe de Soprano. Mika a recruté Louna et Mano. Ava Baya et Antso ont rejoint Julien Clerc. Enfin, Jenifer a fini la soirée en beauté en intégrant Ana Carla dans son équipe, au côté des autres chanteurs recrutés ce soir : Arezki, Sidoine et Ismail.



Ava Baya, Virginie et Antso dans l’équipe de Julien Clerc

Julien Clerc a enrichi son équipe de trois talents ce soir : Ava Baya, Virginie et Antso qu’il a recruté en bloquant Mika. Ses trois talents rejoignent Laureen et Shaun.

Virginie a repris la chanson “This is me”, la bande originale du film “The Greatest Showman”. En 2015, sous le nom de Lisa Angell, elle avait représenté la France à l’Eurovision. Suite à l’arrêt brutal de sa carrière, elle veut prendre sa revanche. “Je suis assez transporté par la puissance qu’elle dégage. Il faut du courage pour venir là et rabattre les cartes, à son âge,” commente son coach dans le débrief de The Voice avec Nikos Aliagas.





Ava Baya a séduit Jenifer et Julien Clerc avec “La Foule” d’Edith Piaf. “C’est vraiment la version d’Ali de la saison 1. J’attends maintenant de découvrir qui elle est,” précise Jenifer.





Antso est le troisième talent de la soirée à intégrer l’équipe de Julien Clerc. Ce dernier a “québlo” Mika pour l’obtenir ! Pour Antso, il s’agissait de sa première scène. “On a l’impression qu’il a été pris ce soir par le virus., C’était formidable,” se réjouit Julien Clerc.





Arezki, Ismail, Sidoine et Ana Carla dans l’équipe de Jenifer





Après un démarrage en douceur la semaine dernière, Jenifer est passée à la vitesse supérieure pour ce prime numéro 2 en recrutant 4 talents. Ana Carla, Arezki, Ismail et Sidoine rejoignent donc Poupie.

Arezki a repris une chanson de Nassi, qui s’appelle “La vie est belle”. “Il n’a pas de limites. Quel talent ! Je vais l’aider à cultiver cette curiosité,” commente Jenifer.







Ismail, c’est 4 coachs retournés grâce à son interprétation de “Unintended” de Muse. “C’était si authentique” pour Jenifer.





Sidoine a bluffé Jenifer, Soprano et Mika grâce à sa revisite du tube “Réseaux” de Niska. Le talent qui avait déjà participé à la Star Academy, a séduit par sa proposition originale. “Je vais faire en sorte qu’il nous surprenne encore,” promet sa coach.





Ana Carla a fait vibrer deux coachs avec sa reprise tout en douceur de “Diamonds” de Rihanna. Cette franco-cubaine continue l’aventure dans l’équipe de Jenifer.





Louna et Mano dans l’équipe de Mika





Mika a remporté deux talents ce soir : Louna et Mano. Les deux rejoignent Gage, Agathe et Gjon’s Tears.

Louna nous vient de Corse et a enflammé le plateau avec sa reprise d’Eminem, “Love Yourself”. Sa prestation a séduite Soprano et Mika !



Mano c’est l’ovni de cette saison 8 de The Voice. Sa prestation hallucinante de “Enter Sandman” de Metallica a convaincu Mika et Julien Clerc. “J’ai hâte de voir ce que Mika va lui faire faire,” commente Julien Clerc. “Moi ça m’a rendu très très joyeux,” débriefe Mika.







Vay dans l’équipe de Soprano





Soprano n’a remporté qu’un seul talent. Vay rejoint Clément et Mayeul. Avec sa reprise de “Stay” de Rihanna, Vay a fait se retourner les 4 coachs. “Il a chanté avec son coeur et son feeling,” commente Julien Clerc. “C’est une voix qu’on reconnaît entre mille. C’est une perle,” se réjouit son coach.





Kendji Girac et Claudio Capéo de retour





Depuis leurs auditions à l’aveugle, ils en ont fait du chemin dans leurs carrières respectives. Dans The Voice, la suite ce samedi 19 février 2019 sur TF1, Kendji Girac et Claudio Capéo sont de retour avec un titre inédit qu’ils chantent en duo : “Que Dieu me pardonne”.