Par SB | Ecrit pour TF1 |

On leur pardonnera de ne pas connaître la chanson Say Say Say. On leur pardonnera également de ne pas savoir qui est Sir Paul McCartney. Patrick Fiori a pardonné. Heureusement, Maria, Théo et Kelvin avaient une petite idée de qui est Michael Jackson. Ils peuvent donc un peu situer le défi qui leur est lancé par leur coach. Pour les battle, les trois talents de l’équipe Fiori se mesuraient à un titre classique de la planète pop signé par deux légendes de la musique anglo-saxonne. Accessoirement, une des chansons les plus difficiles chantées par des Kids. « Très ambitieuse », dira même Jenifer.

Et si les répétitions ont été compliquées pour les talents de Patrick Fiori, - Kelvin n’arrivait pas à suivre le rythme -, sur scène, c’était une autre histoire. À l’aise scéniquement parlant, au top vocalement, Maria, Théo et Kelvin ont livré une prestation qui a même enchanté Nikos Aliagas. "Il y avait l’énergie que je souhaitais, il y avait l’ouverture que je souhaitais, vous avez réussi à surmonter l’insurmontable", déclare Patrick Fiori fier de ses trois poulains… Mais bien embêté au moment de choisir avec qui continuer l’aventure.



Entre l’élégante Maria, l’extra-terrestre Théo et le solaire Kelvin, Patrick Fiori a tranché, il part avec Kelvin, conquis par sa manière d’occuper l’espace, de donner vie à la chanson. Regardez la vidéo.