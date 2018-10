Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Vendredi 12 octobre, TF1 vous donne rendez-vous pour la nouvelle saison de The Voice Kids avec des jeunes talents exceptionnels. Pour cette nouvelle édition, deux nouveaux coachs font leur arrivée. Mais qu'en pensent Jenifer et Patrick Fiori ?

Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure The Voice Kids ? Ça tombe bien, vendredi 12 octobre, TF1 lance la nouvelle édition du programme avec deux nouveaux coachs assis dans les devenus célèbres fauteuils rouges : Amel Bent et Soprano. Deux artistes reconnus aux multiples succès musicaux. Comme en témoignent les premières images dévoilées, le duo sera pleinement intégré au programme. La bonne humeur et l'ambiance seront évidemment au rendez-vous malgré l'intensité de la compétition…

Mais alors, que pensent vraiment Jenifer et Patrick Fiori, les coachs emblématiques du programme, de l'arrivée d'Amel Bent et de Soprano ? Selon l'interprète de Ma révolution, le nouveau venu dans l'émission est un artiste complet, proche des enfants, qui saura sans aucun doute les convaincre d'intégrer son équipe : "Soprano, ça été un super co-coach sur la saison dernière, et du coup, qu'il ait regagné le fauteuil, je trouve ça bien. C'est un mec chouette", a ainsi confié Jenifer dans les images que vous pouvez découvrir ci-dessus. Même son de cloche du côté de Patrick Fiori qui n'a pas tari d'éloges au sujet de son nouveau collègue : "Soprano, c'est une très belle personne, c'est un garçon qui a des messages de paix, il fédère, il va dans l'observation. Il va rentrer dans le match doucement… C'est une pile électrique et paradoxalement un diesel. Il parle à SA génération".

Amel Bent est également de la partie pour cette nouvelle édition. Une chance pour Jenifer qui retrouve une amie de longue date sur le plateau : "Je la connais bien, a-t-elle expliqué. Il y a une certaine complicité. J'étais trop contente quand on m'a dit qu'elle venait. Et puis, je suis pour la parité (rires)." De son côté, l'interprète de 4 mots sur un piano est tombé sous le charme de la chanteuse : "C'est une grande femme, elle est belle, elle chante bien et surtout elle est excessivement drôle (…) Elle va être redoutable". Amel Bent mettra d'ailleurs l'ambiance sur le plateau avec "sa danse de la joie". Ça promet ! Rendez-vous le 12 octobre prochain sur TF1.

