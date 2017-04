Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, TF1 vous donne rendez-vous pour le deuxième prime des battles de The Voice. L’occasion pour les téléspectateurs d’assister à de nouvelles confrontations musicales placées sous le signe de la bonne humeur et de l’émotion.

La première semaine des battles vous a plu ? Et bien ça tombe bien, vous avez rendez-vous dès ce soir à 20H55 pour le deuxième round. Au programme, des prestations inédites, une playlist aussi variée qu’entraînante et des vols de talents surprenants. Le face à face des talents continue pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Et le niveau sera une nouvelle fois très élevé comme en témoignent les premières impressions des coachs : « C’est digne de Broadway », peut-on entendre de la part de Florent Pagny. « On a passé un super moment, c’est incroyable », a ajouté M Pokora.

Si la bonne humeur sera au rendez-vous, l’émotion fera également son entrée dans le cœur des coachs et notamment de Zazie qui ne pourra pas cacher ses ressentis : « Vous avez été bouleversants, j’étais émue », a-t-elle affirmé.

Ce deuxième prime de battles risque bien de vous surprendre. Une nouvelle fois, la nouvelle règle du vol de talents sera impitoyable aussi bien pour les coachs que pour les artistes sélectionnés. Tout au long de la soirée, le cœur des coachs balancera au rythme des battles. Installez-vous confortablement devant The Voice pour découvrir les prochains sélectionnés de la compétition qui atteindront ensuite l’épreuve ultime. « Ce sont des montagnes russes », a même prévenu Nikos Aliagas. Rendez-vous sur TF1 !

Quel talent sera volé ?