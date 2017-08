Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

C'est ce samedi 19 août que démarre la saison 4 de "The Voice Kids". Une soirée qui va réserver son lot de surprises et d'émotions !

Le compte à rebours est lancé ! Dans quelques heures à peine arrivera sur TF1 la saison 4 de The Voice Kids. Après Carla Georges (saison 1), Jane Constance (saison 2) et Manuela Diaz (saison 3), quelle jeune star de la chanson va remporter le concours musical de TF1 ? C'est ce que l'on découvrira lors de cette belle aventure présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.

C'est ce samedi soir à 21h que sera donné le coup d'envoi de cette saison 4 de The Voice Kids. Et c'est en musique que s'ouvrira ce rendez-vous très attendu par tous les fans de The Voice. Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori vont en effet laisser leurs célèbres fauteuils rouges pour donner de la voix sur scène. Les trois coachs vont reprendre ainsi avec brio le tube Uptown Funk de Bruno Mars ! Rien de tel pour mettre le feu sur le plateau de The Voice Kids !

Ces trois artistes ne seront pas les seuls à faire une vraie démonstration vocale sur la scène de The Voice Kids. Les jeunes talents qui tenteront leur chance ce soir pour ce premier épisode des auditions à l'aveugle vont eux-aussi faire vibrer le public et les coachs qui vont se battre pour les avoir dans leur équipe. Des prestations qui vont surprendre, enchanter, émouvoir et même faire danser Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora. Une soirée riche en émotion pour les talents, les coachs, le public et les téléspectateurs !

Découvrez ci-dessous l'une des voix qui va se présenter ce samedi soir aux auditions à l'aveugle ainsi que la reprise des coachs !









Rendez-vous à 21h sur TF1 pour le lancement de The Voice Kids !