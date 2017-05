Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dernière ligne droite avant d’accéder aux grands directs de "The Voice". Ce soir, la Team Florent Pagny et la Team Mika s’affrontent pour décrocher leur ticket d’entrée. MYTF1 vous révèle tout ce qu’il y a à savoir sur cette ultime épreuve.

De la voix, ce soir, il y en aura. Dans quelques heures, vous avez rendez-vous pour suivre l’ultime épreuve de The Voice. Et c’est l’équipe de Mika qui rentre dans l’arène la première. Manoah, Marvin Dupré, Vincent Vinel, Lou Mai, Juliette, Incatèsimu, Imane, The SugaZz, Agathe… Ils vont tous passer une dernière fois devant nos quatre coachs pour convaincre qu’ils méritent leur place pour les directs. Trois par trois, ils vont se livrer une bataille où seuls les cordes vocales vont chauffer.

Ensuite, place à la Team Florent Pagny. Le coach intrépide de The Voice va jeter ses talents dans la gueule du loup. Sur scène, on retrouvera donc Shaby, Kap’s, Gianni Bee, R’Nold, Lucie, Chloé, Nathalia, Marianne Aya Omac ainsi que Julia Paul. La règle reste inchangée : les talents de la Team Pagny vont s’affronter trois par trois sur la scène de The Voice. A la fin, il n’en restera qu’un. D’ailleurs, pendant les répétitions, l’un des talents s’est montré en danger. Il s’agit de Lucie. L’étudiante en lettres a choisi une chanson extrêmement compliquée pour sa dernière battle : Je l’aime à mourir de Francis Cabrel. "Comment est-ce qu’à 18 ans on peut s’approprier de telles paroles ? C’est ce que j’aimerai montrer", a-t-elle avoué à son coach, aux première loges pour l’aider à s’approprier ce morceau. Lucie sera-t-elle prête pour le jour J ?

The Voice, ce soir à 21h00 sur TF1 !