Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Décidément cette saison de The Voice nous réserve sans cesse des surprises. Souvenez-vous. Il y a quelques semaines la règle des talents volés pendant les battes changeait radicalement. Du jour au lendemain, chaque coach peut en effet voler autant de talents qu’il le souhaite. Du coup le suspens s’avère intense pour les premiers talents volés Léman, Camille Esteban et Claire. Malheureusement pour eux, ils viennent d’être remplacés par d’autres talents. A la fin des auditions à l’aveugle seul Dilomé, Julia Paul, Manoah et Valentin Stuff se qualifient pour la suite en tant que « talents volés ».

S’ils sont momentanément sauvés, la tension reste intense. Ils doivent en effet démontrer qu’ils méritent d’aller encore plus loin lors de l’épreuve ultime. Si leur coach décide de les qualifier pour les directs tout ira bien. Si tel n’est pas le cas ils pourront tout de même bénéficier d’une ultime dernière chance si l’un des autres coachs décide de les voler. Cette règle concerne d’ailleurs tous les talents en lice lors de l’épreuve ultime. Concrètement, une fois que le coach retient un de ses trois talents qui s’affrontent pour aller aux directs, les autres coachs peuvent voler l’un des deux autres talents qui viennent de chanter et le qualifier d’office pour le grand show. Mika, Florent Pagny et M Pokora peuvent donc encore nous réserver des coups de cœur et des retournements de situation…