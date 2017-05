Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Voilà un talent aussi amusant qu’original ! Audrey possède en effet un univers pour le moins singulier. Personnage au caractère affiché qui cache néanmoins une certaine timidité, elle joue de la musique avec un groupe. Parallèlement elle exerce la profession d’éducatrice. Est-ce pour cela ou parce qu’elle semble avoir un sens inné pour la comédie, toujours est-il qu’elle arrive à transformer ses chansons en véritables spectacles de haute volée.





Pour le premier direct elle décide de reprendre The Shoop Shoop Song de Betty Everett en s’appropriant la version du tube reprise par Cher. Nikos en profite pour faire une présentation à l’ancienne en imitant l’incomparable Guy Lux. Autre effet, le talent commence à interpréter sa chanson avec des images en noir et blanc ce qui donne immédiatement l’impression que le public et les coachs viennent du passé. Reste que l’interprétation est efficace et subjugue tout le monde. Audrey arrive en effet à jouer avec le rythme du titre tout en offrant une prestation plus que séduisante dans laquelle elle s’ouvre et se dévoile plus qu’à son habitude. Manifestement les téléspectateurs apprécient puisqu’ils décident de la qualifier pour le prochain direct. Gageons qu’Audrey nous surprendra à nouveau très agréablement sous peu…