Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Audrey, c’est un bonbon. Elle a cette vision un peu théâtre d’une chanson, la voix, l’univers artistique, l’éventail… C’est délicieux ce qu’elle fait", explique Zazie quand elle évoque le talent qu’elle a emmené jusqu’à l’épreuve ultime. Pour cette dernière étape fatidique, l’éducatrice spécialisée a choisi une chanson originale qui colle à sa personnalité : J’ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau, qu’elle a revisitée à la sauce Nouvelle-Orléans. "C’est un répertoire que j’ai l’habitude de chanter et d’interpréter, c’est vraiment moi quoi", a-t-elle déclaré à la caméra. Avant d’enflammer la scène, la jeune femme a reçu la visite de Zazie qui lui a prodigué de précieux conseils.

Audrey fait danser Zazie et Mika

Dès les premières notes de la chanson, Zazie n’a pas pu s’empêcher d’esquisser un rire. Avec son éventail et sa théâtralité dans chacune des paroles prononcées, Audrey a fait très fort. Au fur et à mesure que la musique se jouait, les coachs n’ont pu s’empêcher de gesticuler dans leur siège. Dans les dernières secondes de la chanson, Zazie, Mika et Florent Pagny se sont même levés pour danser au rythme des paroles de la chanson et des instruments qui accompagnaient la mélodie. Mention spéciale à Mika, qui a eu un fou-rire pendant la prestation de la jeune femme. Pas étonnant alors que Mika l’ait chipé à Zazie. Vous retrouverez donc Audrey la semaine prochaine pour le premier live de The Voice à 21h00 sur TF1 !