Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Après avoir fini dans les bras de son coach, la semaine dernière, en interprétant « la plus belle pour aller danser » de Sylvie Vartan, Audrey continue de vouloir faire battre le cœur de Mika. En effet, lors de cette demi-finale de The Voice 2017, la jeune femme au timbre de voix si particulier a décidé de rentre l’un des tubes du chanteur. « Grace Kelly », le titre qui lui a permis de se faire connaître sur la scène internationale. Modestement, la jeune femme souhaite remercier son coach. Sur le ton de plaisanterie, Audrey s’amuse « je crois qu’il se passe quelque chose entre nous ». Mika, touché par le choix, lui conseille de se faire plaisir et de faire ce qu’elle veut avec le titre. « Amuse-toi avec ma chanson, pour cette semaine, elle t’appartient », glisse le coach.



Sur la scène, la jeune femme livre une proposition très personnelle du titre, dans une atmosphère très cabaret, burlesque. Pétillante, elle ajoute une touche d’humour et de légèreté au tube. Et, une nouvelle fois, la jeune femme chante pour son coach, ses yeux plantés dans ceux de Mika. Les coachs se lèvent pour applaudir la prestation d’Audrey. « Quand quelqu’un cherche à copier, ça ne marche pas. Là, tu l’as pris dans ton propre univers, on ne t’a pas perdu ». Zazie est sous le charme : « il y a une espèce de poésie ». Et d’ajouter : « tu écris la chanson, c’est une autre version, on a envie de dire, Mika, tu es sûre d’avoir écrit cette chanson ? ». A Florent Pagny de conclure : « Elle a une personnalité puissante, elle arrive à fusionner son esprit et son cœur ».