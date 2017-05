Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Prime après prime, Audrey se dévoile et montre toutes les facettes de sa personnalité. Samedi dernier, elle était plus bouleversante que jamais.

Perle rare de Mika, Audrey ne cesse de repousser ses limites, prime après prime. La chanteuse, timide et introvertie dans la vie, se révèle être une véritable showgirl une fois sur scène. Mais pas, samedi dernier. Pour ce samedi-là, Mika voulait la voir sur un autre registre. Il voulait redécouvrir, voire découvrir son talent sous un nouveau jour. C’est à un titre désuet et d’un autre temps, loin de la musique de la Nouvelle-Orléans qu’elle affectionne, très loin de la pop sucrée qu’elle s’attaque. La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan.

Impossible de se cacher derrière des fioritures avec cette chanson. Audrey se met littéralement à nu, pour le public, pour son coach aussi qui lui a fait la plus belle des déclarations, alors qu’ils répétaient ensemble. "Tu es bouleversante", lui avait-il répété plusieurs fois. Et bouleversante, elle l’a été sur la scène de The Voice. Touchante, fragile, simple. Audrey s’est offerte sans fard et sans barrière aux téléspectateurs. Elle termine dans les bras de son coach, voire même son protecteur, Mika. Les autres membres du jury, regardent la longue et sincère amicale, les yeux aux larmes. "Tu nous avais dit qu'on n'allait pas tenir, qu'on allait tous pleurer et tu avais raison", déclare Florent Pagny à l’adresse de son voisin de fauteuil.

Mika avait demandé à Audrey de chanter pour lui. En chantant pour son coach, elle a oublié la compétition, elle a oublié la pression. "Tu as fait un geste qui a touché tout le monde", souligne Mika, tout ému. En sortant de scène, la jeune femme rappelle, encore bouleversée : "on était censé avoir un rendez-vous, et il était là".