Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Quel est le point commun entre Marius, Hélène et Marvin Dupré ? Certes, ils ont été éliminés lors du deuxième prime en direct de The Voice. Mais ils été tous des talents volés à d’autres coachs. En effet, Marius et Hélène étaient dans l’équipe de Zazie. À l’issue de l’épreuve ultime, ils ont été repêchés par, respectivement, M Pokora et Florent Pagny. Marvin Dupré, lui, s’en est allé rejoindre Zazie après avoir été recalé par Mika, lors de la même épreuve.



Des talents volés, finalement, il ne reste qu’Audrey. La jeune femme était à l’origine un talent de l’équipe de Zazie. La jeune femme au grain de voix rugueux aisément identifiable a été récupérée dans la team Mika. Un Mika totalement sous le charme de cette jeune femme à la personnalité si forte et attachante.



L’admiration entre le talent et le coach est réciproque et la collaboration est telle que sur le plateau, en direct, Audrey se transcende, se met à nu, et fait pleurer non seulement son mentor, mais la totalité des coachs quand elle revisite La Plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan. Une prestation toute en fragilité et en émotions accueillie par une standing ovation. Les téléspectateurs sont aussi touchés par le personnage d’Audrey, puisqu’à deux reprises, ils décident de la sauver.